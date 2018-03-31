مقتل شاب واصابة آخر في جريمتي اطلاق نار في الداخل

القدس- وطن للأنباء: أطلق مجهولون النار، فجر اليوم السبت، على شاب من مدينة الطيبة في الداخل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة تسببت بوفاته.

وجاء أن الشاب مكرم جابر، ويبلغ من العمر 29 عاما، تعرض لإطلاق النار في الساعات الأولى من فجر اليوم، أمام مدرسة الغزالية في مدينة الطيبة.

وتبين أن الشاب قد أصيب بنحو 20 رصاصة بينما كان في مركبته، وأصيب بإصابات بالغة الخطورة.

ونقل الشاب من قبل إسعاف "التميم" الطبي إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، ولم تفلح الجهود الطبية في إنقاذ حياته.

وحضرت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة، وباشرت بالتحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة. ولم ترد أية أنباء عن اعتقال مشتبه بهم.

وفي ذات السياق، أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي "عين خالد" بمدينة أم الفحم، بعد منتصف الليلة الماضية.

وأحيل المصاب إلى عيادة محلية في أم الفحم، وهناك قدم طاقم طبي الإسعافات الأولية له وهو يعاني من جروح في أطراف جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.