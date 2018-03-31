مطالبات سويدية بمقاطعة الاحتلال وطرد سفيره رداً على جرائمه ضد غزة

وطن للأنباء- وكالات: طالب الحزب الشيوعي السويدي، الحكومة السويدية بطرد سفير دولة الاحتلال لديها وكافة الدبلوماسيين الإسرائيليين، بصفتها دولة احتلال، بعد ارتكابها مجزرة يوم الجمعة بحق المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.

وقال بيانٌ للحزب، أنّ "إسرائيل دولة قاتلة قاطعوها"، مطالبًا المواطنين في السويد بمقاطعة بضائع الاحتلال، وقال "في عيد الفصح يقُتل الفلسطينيين، هذا يحصل الآن، تقتل إسرائيل الفلسطينيين ويزداد عدد القتلى كل ساعة". وفقًا للبيان.

واستنكر الحزب عدم تحرّك الحكومة السويدية في طرد موظفي سفارة الاحتلال.

وتطرّق البيان إلى جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين من حصارٍ متواصل على قطاع غزّة، إضافةً لهدم المنازل وإعدام الفلسطينيين، واعتقال أطفال وقتلهم.

وأكد في ختامه على أهمية مقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي، وقال "يمكننا مقاطعة البضائع الإسرائيلية. يمكننا أيضًا أن نقول لا للزيارات من إسرائيل، سواء الزيارات الرياضية والثقافية".