العربية لحماية الطبيعة وجمعية المزارعين تنفذان حملات زراعة اشتال في بيت لحم

بيت لحم- وطن للأنباء: ضمن حملة المليون الثالث من مشروع دعم صمود القرى المحاصرة في محافظة بيت لحم، بتنفيذ من جمعية مزارعي بيت لحم وبتمويل من الجمعية العربية لحماية الطبيعة وبمشاركة اكثر من 60 متطوع تم زراعة اشتال عنب وزيتون في الأراضي التي تقع بالقرب من مستوطنة افرات الجاثمة على أراضي قرية الخضر.

يذكر انه تم توزيع و زراعة اكثر 300 دنم بأشتال العنب والزيتون واللوزيات في محافظة بيت لحم مما يساعد المزارعين على الصمود على أراضيهم ، كما تم تنظيم فعالية مشابهة في بلدة الولجة تم خلالها زراعة اشتال زيتون مقدمة من الجمعية العربية لحماية الطبيعة حيث شارك في الفعالية العديد من مؤسسات وفعاليات الولجة وبيت لحم.

وقال المزارع إبراهيم صلاح ان ارضه المهددة بالمصادرة تم استصلاحها وزراعتها باشتال العنب والزيتون وكان المستوطنين قد قاموا بالاعتداء عليه اكثر من مرة من اجل منعه من العمل في ارضه، لكنه اصر على البقاء في ارضه والعمل بها رغم كل الصعوبات وبمساعدة العربية لحماية الطبيعة وجمعية المزارعين استطاع الصمود في ارضه وعدم تركها.

وأضاف صلاح يجب ان نفوت الفرصة على الاحتلال وألا نعطيه مبررا في مصادرة الأرض بحجة انها غير مستصلحة.