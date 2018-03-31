بوغدانوف لوفد حماس: حريصون على تطوير علاقتنا معكم

وطن للأنباء- وكالات: التقى وفد حركة حماس الذي بدأ زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الجمعة، نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف بمقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو.

ووضع الوفد الذي يترأسه موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس بوغدانوف في تطورات مسيرة العودة الكبرى، والتي أشاروا إلى أنها "تمثل تمسك شعبنا بحقوقه التاريخية الثابتة وامتلاكه خيارات متعددة للدفاع عن نفسه".

واستعرض معوقات إتمام المصالحة الفلسطينية وأسباب رفض حماس لانعقاد المؤتمر الوطني في مدينة رام الله، وتهديدات الرئيس محمود عباس بفرض مزيد من العقوبات على قطاع غزة بعد حادث تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، كما عرض الوفد آخر ما توصلت إليه نتائج التحقيقات، وفق ما أعلنت عنه الحركة.

وأكد الوفد حرص الحركة على وحدة الصف الفلسطيني وعمله الدائم على إنجاح المصالحة.

وبحث مع بوغدانوف رفض حماس وكل مكونات شعبنا الفلسطيني للقرارات الأمريكية الجائرة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة دولة الاحتلال، مؤكدين على الرفض التام لصفقة القرن.

من جانبه أكد بوغدانوف ثبات الموقف الروسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وحرصه على تطوير العلاقة مع حماس وبقية القوى الفلسطينية، مشددًا على أهمية وحدة الصف الفلسطيني وتطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس ورفض روسيا لما يسمى بصفقة القرن.