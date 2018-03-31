18 برلمانياً كندياً يصلون فلسطين

بيت لحم- وطن للأنباء: وصل وفد برلماني كندي، من "مجموعة الصداقة البرلمانية كندا- فلسطين"، اليوم السبت، إلى الأراضي الفلسطينية.

وكانت أولى محطات الوفد مدينة بيت لحم، في مستهل زيارة لعدة مدن فلسطينية، يتخللها لقاء مع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وكان في استقبال الوفد، محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، وسفير فلسطين لدى كندا نبيل معروف، وعضوا المجلس التشريعي محمد اللحام وفائز السقا، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، وممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت.

وسيزور الوفد: بيت لحم، والخليل، والقدس، ورام الله، ومخيم الجلزون، وجامعة بيرزيت.

وقال السفير معروف، إن الزيارة تهدف لإعطاء مجال للمشرعين الكنديين، الذين يمثلون جميع الأحزاب الكندية، أن يستمعوا إلى الرواية الفلسطينية بشكل مباشر من الفلسطينيين وعلى أرض الواقع، وعدم أخذ الرواية من مصادر يسمعونها وبتصور مسبق، فنحن أصحاب الحق، ومن ثم نرضى بحكمهم وما يتخذونه من قرارات، بناء على مشاهداتهم والشواهد على الأرض".

وأشار إلى أن "الوفد يضم 18 نائبا، ويرأس المجموعة مروان طبارة، ويشارك فيه ثلاثة نشطاء كنديين من أصول فلسطينية، وهناك برنامج مكثف لزيارة ولقاءات الوفد، حيث سيلتقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمدالله، ولجنة المفاوضات، وأعضاء في المجلس التشريعي".