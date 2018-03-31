الاتحاد الاوروبي يدعو لفتح تحقيق مستقل وشفاف في احداث غزة

وطن للأنباء: دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فيدريكا موغيريني، اليوم السبت، الى تحقيق مستقل حول استخدام القوات الاسرائيلية لذخائر حية في مواجهات أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.

وقالت موغيريني في بيان "الاتحاد الاوروبي يأسف لسقوط قتلى، وافكارنا مع أسر الضحايا"، وذلك غداة المواجهات التي أوقعت مئات الجرحى.

وتابعت موغيريني "يجب ان يخضع استخدام ذخائر حية لتحقيق مستقل وشفاف"، مشيرة الى ان "حرية التعبير والتجمع حق اساسي لا بد من احترامه".

وتوجه عشرات الاف الفلسطينيين وخصوصا من النساء والاطفال أمس الجمعة على طول حدود قطاع غزة في اطار "مسيرة العودة الكبرى".

ومن المفترض ان يستمر هذا التحرك ستة اسابيع للمطالبة "بحق عودة" اللاجئين الفلسطينيين والتنديد بالحصار الصارم على القطاع.

واقترب عدد من المتظاهرين لبضع مئات من الامتار من السياج الخاضع لحراسة مشددة والذي غالبا ما يشهد مواجهات دامية بين المواطنين وقوات الاحتلال التي تعمد الى اطلاق الرصاص الحي وقنابل مسيلة للدموع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع قطاع غزة مقتل 15 فلسطينيا برصاص القوات الاسرائيلية واصابة اكثر من 1400 اخرين بجروح، 758 منهم بالرصاص الحي، بينما كانت الاصابات الاخرى ناجمة عن رصاص مطاطي والغاز المسيل للدموع.

وهذا اليوم هو الاكثر دموية منذ الحرب التي شنتها اسرائيل على القطاع في العام 2014.