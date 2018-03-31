وقفة في طوباس تضامناً مع غزة

طوباس- وطن للأنباء: شارك مواطنون وممثلون عن فصائل العمل الوطني في طوباس، مساء اليوم السبت، بوقفة تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة.

وقال محمود صوافطة، في كلمة فصائل العمل الوطني التي دعت للوقفة، "إن هذه الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني هي الوجه الحقيقي له"، مؤكدا ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية".

وشدد صوافطة على أن الاحتلال إلى زوال، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى مغروسا في أرضه.

يشار إلى أن الاحتلال استهدف يوم أمس المشاركين في مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة بمناسبة ذكرى يوم الأرض، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا، وإصابة أكثر من 1400.