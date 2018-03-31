الطائرة الاسرائيلية التي سقطت في لبنان شاركت في اغتيال الجعبري

القدس- وطن للأنباء: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم السبت، أن طائرة الاستطلاع التي سقطت جنوب لبنان شاركت في اغتيال أحد كبار قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وادعت الصحيفة العبرية أن طائرة الاستطلاع شاركت في عملية اغتيال القائد بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أحمد الجعبري عام 2012، حيث سقطت طائرة استطلاع أمس السبت، في بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وكانت طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت في الرابع عشر من نوفمبر 2012 عدداً من الصواريخ على سيارة كان يستقلها الجعبري رفقة الشهيد محمد الهمص مما أدى لاستشهادهما.

وتكررت خلال الآونة الأخيرة حوادث سقوط الطائرات بدون طيار سواء في قطاع غزة أو لبنان، فضلاً عن تمكن المقاومة الفلسطينية في العديد من المرات من اسقاط هذه الطائرات.