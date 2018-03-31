سوريا.. أبناء مخيمي النيرب وخان دنون يحيون يوم الأرض

دمشق- وطن للأنباء: أحيا أبناء مخيمي النيرب وخان دنون في سورية، فعاليات الذكرى الـ 42 لـ "يوم الأرض"، الجمعة.

وخرج أهالي المخيمين بتظاهرة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى الوطن والأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وللتنديد بصفقة القرن وقرار الرئيس الأمريكي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وعبروا عن رافضهم التنازل أو التفريط بالأرض والمقدسات، وأن مخططات الاحتلال المتسارعة في فرض أمر واقع عبر التهويد والاستيطان، لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتغيير الحقائق التاريخية.