الاحتلال يعتقل 4 شبان من الخليل

الخليل- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، أربعة مواطنين من مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال طاردت المواطنْين ربحي محمد سدر وشقيقه تامر، أثناء قيادتهما دراجة نارية قرب مستوطنة "حجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب المدنية، واعتقلتهما في ضاحية الزيتون.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب عمر وضاح شحادة (20 عاما) عقب الاعتداء علية بالضرب في باب الزاوية، فيما اعتقلوا الشاب بشير جواد الشويكي على مدخل شارع الشهداء.