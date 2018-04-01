موغيريني تطالب بالتحقيق في قتل اسرائيل للمتظاهرين في غزة

وطن للأنباء: طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، مساء أمس السبت، بالتحقيق في قتل المتظاهرين الفلسطينيين، يوم الجمعة، في قطاع غزة، وبإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

وكتبت موغريني أن "استخدام النيران الحية يجب أن يخضع، بشكل خاص، لتحقيق مستقل وشفاف. في الوقت الذي تملك فيه إسرائيل حق الدفاع عن نفسها وحدودها، فإن استخدام القوة يجب أن يكون متناسبًا في جميع الأوقات".

وأضافت موغريني أن "حرية التعبير والتظاهر هي حقوق أساسية ويجب احترامها. يجب على كل الأطراف التصرف بانضباط والامتناع عن التصعيد وكل عمل من شأنه أن يهدد حياة المدنيين. الاتحاد الأوروبي يعود ويكرر دعوته لرفع الحصار عن غزة وفتح المعابر بشكل كامل بشكل يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد طالب ليلة الجمعة/السبت، بفتح تحقيق شفاف ومستقل في أحداث غزة التي أسفرت عن قتل 15 فلسطينيا (الفلسطينيون نشروا أسماء 18 شهيدا – المترجم). وفي بيان خاص نشره نائب المتحدث باسم رئيس المنظمة الدولية فرحان حق، قال إن "الأمين العام قلق جدا إزاء المواجهات بين الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى وقوات الأمن الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة كثيرين آخرين بجروح".

وأضاف: "يدعو الأمين العام إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الأحداث"، كما يدعو الأطراف المعنية إلى "الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، ولاسيما أي إجراءات قد تلحق الأذى بالمدنيين".