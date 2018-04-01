ابن سلمان وكوشنر بحثا صفقة القرن بواشنطن

رام الله - وطن للأنباء: كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره، أمضى ساعات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن؛ لبحث ما تسمى "صفقة القرن".

وقالت الصحيفة إن كوشنر كرس في الأسبوع الماضي أمسيتين لمحادثات مطولة مع الأمير محمد بن سلمان.

وقبل أسبوع من ذلك، استضاف كوشنر والمبعوث الأميركي الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات اجتماعا ضم ممثلين عن عشرين دولة، بما فيها إسرائيل وعدد من الدول العربية، في حين قاطعته السلطة الفلسطينية.

ونقلت هآرتس عن مصدر رفيع في البيت الأبيض قوله إنه لا يوجد بعدُ جدول زمني للإعلان عن الخطة، وإن من الاعتبارات التي ستؤثر على موعد النشر الوضعَ السياسي في إسرائيل، والوضع الأمني في غزة والضفة الغربية، وردود العالم العربي على قرار ترمب المتوقع بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

خطة ونقاط

كما نقلت هآرتس عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أن الخطة الأميركية ستتضمن عناصر لا يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الموافقة عليها، ومنها إعلان أبوديس عاصمة لفلسطين، وتجميدُ البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة.

ويقول مسؤولون أميركيون إن ترمب سيكشف قبل منتصف العام الجاري عن خطة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضحوا أن هذه الخطة ستكون شاملة وتتجاوز الأطر التي وضعتها الإدارات الأميركية السابقة، وتتناول كل القضايا الكبرى، من ضمنها القدس والحدود واللاجئون، وتكون مدعومة بأموال من السعودية ودول خليجية أخرى لصالح الفلسطينيين.

الجزيرة