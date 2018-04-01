عريقات: امريكا قررت حرق الجسور مع القانون الدولي

رام الله- وطن للأنباء: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن الادارة الامريكية قررت حرق كل الجسور مع القانون الدولي بانحيازها المتواصل الى دولة الاحتلال وافشالها إصدار أي بيان من مجلس الامن لإدانة جريمة قتل ستة عشر فلسطينيا في قطاع غزة.

وأكد عريقات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد، أن الموقف الامريكي يتطلب منا كعرب التفكير هل سنبقى نقدم اوراق الاعتماد لواشنطن وان نقول ما يسمح لنا كوشنير بقوله فقط، مذكرا بقرارات القمم العربية السابقة التي تنص على قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها الى القدس.

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على استمرار القيادة في الذهاب إلى محكمة الجنيات والمطالبة بالحماية الدولية لشعبنا مستندين على القانون الدولي ولن نخضع أو نركع.

وفي الوقت الذي اشاد فيه عريقات بدعوتي مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس لإجراء تحقيق بجريمة الاحتلال في غزة الجمعة الفائت، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بموقف عربي اقوى مشيرا الى انه لا يوجد صفقة قرن بل مخطط امريكي اسرائيلي لتنفيذ املاءات على الارض.

ودعا عريقات القمة العربية القادمة في الرياض الى اتخاذ مواقف وقرارات مع آليات لتنفيذها.