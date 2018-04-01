مندوب فلسطين في حقوق الانسان: مساع لايجاد الية تحقيق دولية في البطش الاحتلالي

رام الله- وطن للأنباء: قال سفير فلسطين لدى سويسرا ومندوبها في مجلس حقوق الانسان إبراهيم خريشة إن الأمين العام للأمم المتحدة يعمل مع كل الفرقاء في مجلس الأمن لإيجاد آلية للتحقيق في أحداث يوم الأرض مشددا على أن الأمر لم ينتهِ بالرفض الأمريكي في مجلس الأمن .

وأشار خريشة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد، إلى أن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور أبلغه ان العمل لا يزال متواصلا في مجلس الأمن من قبل الكويت العضو العربي في المجلس لاستصدار قرار أو بيان لا تزال تعيقه الولايات المتحدة.

وأضاف خريشة أنه في حال لم يحدث شيء في مجلس الأمن فإنه سيتم بحث الأمر في جنيف وطلب لقاء مع المفوض السامي لحقوق الانسان بهذا الشأن .