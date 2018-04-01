وزارة الاتصالات تعلن عن تخفيضات على أسعار خط النفاذ وخدمات مضافة للهاتف الثابت

رام الله - وطن للأنباء: أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تخفيضات في أسعار خط النفاذ، وذلك ابتداء من اليوم الموافق الأول من نيسان، كذلك حزم خدمات مضافة مجانية لمشتركي الهاتف الثابت.

وتأتي هذه الخطوة حسب بيان للوزارة ضمن سياستها التي تهدف إلى تقديم تسهيلات تتعلق بالانترنت لزيادة انتشاره في فلسطين، وتستهدف هذه التخفيضات بشكل أكبر السرعات الأكثر اشتراكاً في هذه الخدمة حيث بلغت نسبة التخفيض على سرعة خط النفاذ حتى 8 ميجابت/ ثانية نحو 16.9% بحيث أصبح سعر الاشتراك الشهري لهذه السرعة 64 شيكل بدلاً من 77 شيكل، وبلغت نسبة التخفيض على سرعة خط النفاذ حتى 16 ميجابت/ الثانية 23.8% بحيث أصبح سعر الاشتراك الشهري في هذه السرعة 83 شيكل بدلاً من 109 شيكل.

هذا ومن الجدير ذكره أن نسبة الاشتراكات الحالية بالسرعتين حتى 8 ميجابت / ثانية وحتى 16 ميجابت/ ثانية يفوق الـ70% من إجمالي عدد اشتراكات خطوط النفاذ.

هذا وبلغ سعر سرعة خط النفاذ حتى 4 ميجا 55 شيكل بدلا من 58 شيكل، وسعر السرعة حتى 24 ميجا 112 بدلا من 115 شيكل، والسرعة حتى 30 ميجا 129 بدلا من 138 شيكل، والسرعات حتى 50 ميجا 138 بدلاً من 150 شيكل، وحتى 100 ميجا 150 بدلاً من 155 شيكل.

كما أعلنت الوزارة عن توفير عدة حزم خدمات مضافة مجانية للمواطنين خاصة بمشتركي الهاتف الثابت وحددت الوزارة مبلغ أقصاه 49 شيكل (غ. ش.ض) أجرة تركيب الهاتف الثابت بدلاً من 99 شيكل.

وحددت الوزارة أربعة حزم مجانية للمشتركين بحيث يمكنهم الاختيار بينها وهي؛ 375 دقيقة اتصال مجانية شهريا على شبكة الهاتف الثابت المحلية، والحزم الثانية: 50 دقيقة اتصال مجانية شهريا على شبكات الهاتف المحمول المحلية و75 دقيقة اتصال محلية مجانية شهريا على شبكة الهاتف الثابت، اما الثالثة فهي 20 دقيقة اتصال دولي مجانية شهريا و75 دقيقة اتصال محلية مجانية شهريا على شبكة الهاتف الثابت، والحزم الرابعة هي خدمة كاشف الرقم والمكالمة الجماعية والبريد الصوتي مجاناً و75 دقيقة اتصال محلية مجانية شهرياً على شبكة الهاتف الثابت.