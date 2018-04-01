البابا فرانسيس عن شهداء غزة: المسالمون قتلوا في الأرض المقدسة

وطن للأنباء: دعا البابا فرنسيس في عظته بمناسبة عيد القيامة، يوم الأحد إلى السلام في الأرض المقدسة بعد يومين من مقتل 15 فلسطينيا على الحدود بين إسرائيل وغزة، قائلا إن الصراع ”لم يسلم منه المسال

وأطلق البابا مناشدته خلال عظته التي تحمل عنوان ”إلى المدينة والعالم“ من الشرفة الرئيسية بكاتدرائية القديس بطرس لآلاف الأشخاص في الساحة المزينة بالورود حيث كان قد ترأس قداسا في وقت سابق من يوم الأحد.

كما حث على نهاية ”للمذبحة“ في سوريا وطالب بالسماح بدخول إمدادات الإغاثة، ودعا إلى السلام في جنوب السودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وكان البابا فرنسيس يشير بشكل مباشر على ما يبدو إلى العنف في غزة الذي وقع يوم الجمعة الماضي، داعيا إلى ”مصالحة في الأرض المقدسة التي تعاني أيضا في هذه الأيام من جراح الصراع المستمر الذي لم يسلم منه المسالمون“.

ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي دعوات بإجراء تحقيق في مقتل فلسطينيين على يد قوات الجيش خلال مظاهرة شابتها أعمال عنف على الحدود بين إسرائيل وغزة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني وزعماء آخرون إلى إجراء تحقيق مستقل في إراقة الدماء في غزة.

"رويترز"