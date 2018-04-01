إصابة مستوطن جراء رشق مركبته بالحجارة شمال رام الله

رام الله- وطن للأنباء: أصيب مستوطن بجروح، مساء اليوم، جراء تعرض مركبة كان بداخلها للرشق بالحجارة قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي المواطنين شمال رام الله.

وذكر موقع "0404" العبري أن المستوطن يبلغ من العمر (31 عاماً)، أصيب بجروح في الوجه والصدر، بسبب تحطم الزجاج الأمامي للمركبة التي تعرضت للرشق بالحجارة على "طريق 60" بالقرب من مفترق مستوطنة "عوفر".

وأضاف الموقع أن طواقم الإسعاف أخلت المستوطن من المكان وتم نقله لمستشفى هداسا في القدس لتلقي العلاج.

وأشار الموقع إلى أن جيش الاحتلال اعتقلت فلسطينياً على خلفية الحادث.