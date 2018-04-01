"6 إس 8".. بندقية قنص روسية تطلق 3 آلاف رصاصة

وطن للأنباء- وكالات: تعد بنادق القنص إحدى الأسلحة الفتاكة، التي تستخدمها الجيوش للنيل من أعدائها بعيدا عن ساحات المواجهة المباشرة، وتحتل روسية مكانة رائدة عالميا في إنتاج بنادق القنص الفتاكة.

وتنتج روسيا بندقية يتراوح مداها بين 1000 إلى 1500 متر، تحمل اسم "6 إس 8"، يمكن استخدامها ضد الجنود والمدرعات الخفيفة، كما يمكنها اختراق السترات المضادة للرصاص، التي يرتديها الجنود، بحسب موقع "روس أوبرين إكسبورت" الروسي.

وتمتلك البندقية نظام رؤية ليلية يمكن القناص من استخدامها أثناء الليل.

وتستخدم البندقية الروسية طلقات عيار (12.7*107 مم)، ويصل وزنها بمخزن ذخيرة فارغ وبدون أجهزة الرؤية الليلية إلى 12.5 كغم، وطول البندقية 142 سم، بينما يصل طول الماسورة إلى 100 سم.

وتتراوح سرعة الرصاصة عند فوهة البندقية بين 770 إلى 785 مترا في الثانية، وتعمل البندقية بنظام تلقيم يدوي، ويصل معدل الإطلاق النظري إلى 3 آلاف طلقة، وسعة مخزن الذخيرة 5 طلقات.