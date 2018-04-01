الشرطة تنجز 3647 قضية الاسبوع الماضي

رام الله- وطن للأنباء: انجزت الشرطة 3647 قضية خلال الاسبوع الماضي.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3647 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 115 قضية ودورت 30 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 376 قضية ودور 80 قضية، وانجز قسم التنفيذ 3156 قضية ودور 2247 قضية اخرى.

واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 540.5 غرام مواد مخدرة ، 4154 اشتال قنب ، بالأضافة الى 12 أدوات للتعاطي.

وسجلت إدارة شرطة المرور 263 حادث سير نتج عنها مصرع شخص ،183 إصابة ، وفحصت 8600 مركبة وأنزلت عن الشارع 231 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 3823 مخالفة مرورية، وحجزت 202 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 442 مركبة غير قانونية.

واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 138895 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 22719 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم إنجاز 12 قضية ، وجاري متابعة 6 قضايا اخرى وضبطت 1094 قطعة أثرية وجهازين للكشف عن المعادن.