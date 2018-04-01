الاحتلال يؤجل محاكمة الشقيقين موسى وقاسم صوي

قلقيلية- وطن للأنباء: أجلت محكمة سالم العسكرية جلسة النظر في قضية الأسيرين الشقيقين، موسى عبد الرحيم صوي (30 عاماً) وقاسم عبد الرحيم صوي (38 عاماً) من قلقيلية، وذلك حتى فترات متفاوتة.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن محكمة سالم أرجأت النظر في قضية موسى حتى تاريخ 26/6/2018، في حين ستنظر في قضية شقيقه قاسم اليوم الأحد.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال اعتقل الأسير قاسم بتاريخ 12/3/2018، في حين اعتقل شقيقه موسى أواخر العام 2014، وهو يقضي حكماً بالسجن مدته 51 شهراً، وتم تحويله مرة أخرى للتحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن عائلة الأسيرين الشقيقين قدمت شهداء وأسرى، فقد استشهد ابن العائلة الطفل حسين صوي في انتفاضة الحجارة، واستشهد كذلك ابن الجنرال صالح صوي منفذ عملية ديزنجوف، واعتقل الاحتلال معظم أفراد العائلة لفترات متفاوتة أيضاً، واليوم تغيب السجون فردين آخرين.