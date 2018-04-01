تغريدة خجل تسببت بفصل مذيع في الاذاعة الاسرائيلية

القدس- وطن للأنباء: فُصل المذيع الإسرائيلي كوبي ميدان، وذلك على خلفية تغريدة قصيرة له كتبها على حسابه في "تويتر" منتقدا بشدة الإجرام الإسرائيلي الذي حدث بحق مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة وقتل 17 فلسطينياً وإصابة أكثر من 1600 آخرين.

وكتب ميدان عقب مجزرة مسيرة العودة "اليوم أنا خجول أني إسرائيلي"، ما حذا بسلطات الاحتلال لفصله من الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وانبرى عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين اليوم في مهاجمة انتقادات في الداخل الإسرائيلي، على خلفية إعدام شبان فلسطينيين عزل لم يشكلوا خطرا يوم الجمعة الماضية خلال مسيرة العودة الكبرى.

"ترجمة صفا"