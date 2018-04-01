إصابة خطيرة لشاب بحادث طرق ذاتي في الجليل

وطن للأنباء: أصيب شاب في العشرينات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي في قرية كسرى بمنطقة الجليل الأعلى، اليوم الأحد.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خصوصية بعامود كهرباء لأسباب لم تتضح بعد.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جروح في منطقة الصدر وأطراف جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج، وفق ما ذكر موقع "عرب48".