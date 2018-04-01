لجنة العاملين في الجامعات والكليات الحكومية تهدد بفعاليات نقابية

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت "اللجنة المفوضة باسم العاملين في الجامعات والكليات الحكومية"، الأربعاء القادم الموافق 4/4/2018، موعدا لانطلاق الفعاليات النقابية، المطالبة باستبدال (كادر 2012) المطبق حالياً عليهم، والذي انتهت مدة تنفيذه منذ أكثر من عام "والذي ألحق بالعاملين ظلما فادحا في نصوصه، وتطبيقاته." على حد وصف البيان الذ أصدرته اللجنة، مطالبة باستبداله بكادر 2017 الذي تم تسليمه للوزارة في وقت سابق.

وعبر البيان الذ وصل وطن نسخة عنه، عن مخاوف العاملين وقلقهم من "المأساة التي تنتظرهم في نهاية خدمتهم فيما يتعلق في المنافع التقاعدية ونظام المساهمات المحددة." ، واستيائهم من "تجاهل الوزارة للمطالب المتكررة والحيوية والحساسة لهم، والذي كان واضحا من خلال تجاهل الرسالة المطلبية الرسمية السابقة" والتي تم تسليمها بـ 11/3/2018، وفق البيان.

وأكد البيان حرص اللجنة على إعطاء الحوار الأولوية القصوى وتأجيل الإعلان عن تفاصيل الفعاليات النقابية لإعطاء فرصة للجلوس والتفاوض حول المطالب. وأكدوا مجددا أملهم ورجائهم من الوزارة لتفهم موقفهم، حيث جاء في البيان "ورجونا وأمِلنا من خلال رسالتنا بأن تتفهم الوزارة مطالب العاملين ومخاوفهم ومعاناتهم، وبدء حوار جدي بناء وايجابي وتعزيز الثقة وثقافة الجلوس والاستماع والبحث والعمل الدؤوب بيننا. ونزع فتيل الأزمة قبل بدايتها ثم تفاقمها وانعكاسها بشكل سلبي على المسيرة التعليمية والأكاديمية في الجامعات والكليات الحكومية، لا سمح الله. وأبدينا كل الاستعداد والجاهزية للجلوس والتفاوض ومناقشة مطلب العاملين الملح والعادل".

وأضافت اللجنة في بيانها بأن الفعاليات النقابية في حال تم اللجوء إليها ستكون متدرجة ومتصاعدة وضمن ما يسمح به القانون الفلسطيني، حيث جاء في البيان "تلك الإجراءات ستستمر بشكل متصاعد وتدريجي وبما لا يتجاوز مواد القانون الفلسطيني ونصوصه المذكورة فيه والقوانين بقرار الصادرة عن الرئيس محمود عباس ، وبما يضمن ممارسة الحق المكفول وفق الأصول والنظام الفلسطيني للوصول إلى الهدف المنشود في انصاف العاملين في الجامعات والكليات الحكومية."

وفي نهاية البيان تم توجيه الدعوة للعاملين للاستعداد لكافة الاحتمالات حيث جاء في البيان "وسيتم تأجيل الإعلان عن معلومات وتفاصيل تلك الفعاليات وإعطاء فرصة جديدة حتى مساء الثلاثاء الموافق 3/4/2018م، حيث سيتم اصدار بيان نأمل أن يكون مبشراً بانفراج الأزمة وانطلاق العمل المشترك والحوار بشأن مطالبكم. أو العكس لا سمح الله. فكونوا مستعدين لكافة الاحتمالات."

يذكر بأن اللجنة المفوضة باسم العاملين مشكلة من (9 أعضاء) من مختلف محافظات الوطن وتشمل كل من (جامعة الأقصى ـ غزة) و (جامعة فلسطين التقنية – خضوري وفرعيها في العروب ورام الله) و(كلية فلسطين التقنية – دير البلح) و(كلية العلوم والتكنلوجيا – خانيونس) و(كلية الأمة – القدس).