خالد بطراوي يكتب لـوطن: م . ت . ف

هلوستي أيها الأحبة اليوم تأتي في خضم استحقاق انتخابي لبعض النقابات المهنية حيث تتشكل قوائم بعضها مفترض أنه من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والبعض الآخر هو تحالف فصائل منضوية تحت مظلة منظمة التحرير لكنها آثرت التحالف مع قوى خارجها.

وكي نضع بداية الهلوسات في اطارها الصحيح، فأنا لست على الاطلاق مع حالة الترهل التي أصابت كافة أجهزة منظمة التحرير الفلسطينية وبضمنها اللجنة التنفيذية مع الاحترام الشخصي لأعضائها ولست مع هيمنة فصيل فلسطيني واحد هو ( حزب السلطة / حركة فتح) المطلقة على منظمة التحرير، لأن ذلك يتنافى مع المفهوم الأساسي للاطار الجامع والبوتقة.

وفي ذات الوقت، فانني لست مع الخروج (غير الرسمي والرسمي) من إطار منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة من فصائل " اليسار" التي كانت مقتنعة بالمقولة اللينينية التي كانت تقضي " بالعمل في البرلمانات الأشد رجعية"، فالتغيير يتأتى من الداخل وليس " بالحرد" خارجه كما لو أن ذلك "يساعد" على تصويب الوضع بل على العكس يكرس حالة الترهل.

أريد أن أستعرض وأياكم وفي عجالة ( عجبتني هاي في عجالة) كيف تشكل هذا الكيان الذي تم تسميته " منظمة التحرير الفلسطينية".

أوتدرون أيها الأحبة أنه منذ أن نشأت جامعة الدول العربية في العام 1945 ( وبعد أو وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها وتم دحر النازية) كان هناك لفلسطين ( الواقعة تحت الانتداب البريطاني) على الدوام مندوبا يمثلها وكان كل من موسى العلمي وبعده أحمد حلمي عبد الباقي ومن ثم أحمد الشقيري ممثلين فلسطين في جامعة الدول العربية.

أوتعلمون أيها الأحبة أن ممثلي فلسطين في جامعة الدول العربية (الذين كانت لهم الثورة الفلسطينية التحريرية السند) قد شكلوا " طابور ازعاج" للأنظمة العربية وذلك في سعيهم لجعل قضية فلسطين بؤرة الصراع العربي – الصهيوني الى أن جاء مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة بتاريخ 13/1/1964 الذي كانت أجندته مكرسة لبحث المخطط الصهيوني لتحويل مجرى نهر الأردن، وأمام المواقف المشرفة لممثلي فلسطين ورغبة في ذات الوقت من الأنظمة العربية بالتخلص من عبء القضية الفلسطينية و"القاء" حملها على كاهل "أي كان" صدر قرار بتشكيل كيان فلسطيني بهدف تحرير فلسطين وتقرير المصير، حيث جرى تكليف ممثل فلسطين في جامعة الدول العربية آنذاك ( أحمد الشقيري – رحمه الله ) بالتواصل مع قادة فلسطين والرجوع الى مؤتمر القمة العربية بتقرير مفصل.

إهتبل أحمد الشقيري هذا القرار ( اهتبل أي إستغل) وأسرع في الاتصال بالشخصيات الفلسطينية وجرى إعداد الميثاق والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وانعقد مؤتمر فلسطيني عام وتم تشكيل تسع لجان، وخرج المؤتمر بالعديد من القرارات أهمها إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية، حيث نص القرار على التالي:

"إيماناً بحق الشعب العربي الفلسطيني في وطنه المقدس فلسطين، وتأكيداً لحتمية معركة تحرير الجزء المغتصب منه، وعزمه وإصراره على إبراز كيانه الثوري الفعال وتعبئة طاقاته وإمكانياته وقواه المادية والعسكرية والروحية، وتحقيقاً لأمنية أصيلة من أماني الأمة العربية ممثلة في قرارات جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة العربي الأول، نعلن بعد الاتكال على الله باسم المؤتمر العربي الفلسطيني الأول المنعقد بمدينة القدس في 28/5/1964:

1. قيام منظمة التحرير الفلسطينية قيادة معبئة لقوى الشعب العربي الفلسطيني لخوض معركة التحرير، ودرعاً لحقوق شعب فلسطين وأمانيه، وطريقاً للنصر.

2. المصادقة على الميثاق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعدد بنوده 29 بنداً.

3. المصادقة على النظام الأساسي وعدد بنوده 31 بنداً واللائحة الداخلية للمجلس الوطني والصندوق القومي الفلسطيني.

4. انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيساً للجنة التنفيذية وتكليفه باختيار أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم 15 عضواً.

5. يصبح المؤتمر بكامل أعضائه، الـ397 عضواً "المجلس الوطني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية".

إستفاق الحكام العرب على وطأة هذا التحرك السريع وظنوا أنهم برمي "العظمة" سيتخلصون من قضية فلسطين، لكنهم لم يدركوا أنهم "تورطوا" أكثر فأكثر مع شعب يرابط على أرضه.

بدأ تحرك الفلسطينيين ضمن إطار رسمي معترف به عربيا، وتم الحصول على دعم الجزائر حيث جرى فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية ثم جرى فتح مكتب في سوريا وتم التزود بالسلاح من الصين وفي الضفة الغربية وقطاع غزّة تم إعداد العبوات الناسفة محلية الصنع.

ترددون أيها الأحبة عبارة الراحل ياسر عرفات الشهيرة " وإنها لثورة حتى النصر" ولكنكم لا تعلمون أنها كانت "إشارة" البدء بالكفاح المسلح حيث جرى تحديد الساعة الحادية عشرة مساء يوم31 كانون الأول 1964 موعداً للعملية العسكرية الأولى "عملية عيلبون"، بتنفيذ من قوات " العاصفة" وهي الجناح المسلح لحركة التحرير الوطني الفلسطيني باشراف من الراحلين الشهداء ياسر عرفات وخليل الوزير " أبو جهاد".

إنتخب ياسر عرفات رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية في الرابع من شباط عام 1969 ، وفي الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني ما بين الأول والسادس من أيلول عام 1969

إنضمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى عضوية المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتثبتت أقدام المنظمة على الساحتين العربية والدولية عشية القمة العربية الخامسة التي عقدت في الرباط 21-23 كانون الأول 1969 حيث تم وضع مقعد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في الصف الأول جنبا الى جنب مع مقاعد رؤساء وملوك الدول العربية الأخرى، وأعطي حق التصويت للمنظمة.

وعلى الصعيد الدولي كان الانتصار الأول للقضية الفلسطينية في في الجزائر في أيلول عام 1973 حيث قرر المؤتمر الرابع لدول حركة عدم الانحياز الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني تبعته إعتراف مماثل من مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في شباط 1974 في لاهور / باكستان.

ومن من جيلنا ينسى الثالث عشر من تشرين الأول لعام 1974 عند وقف الراحل ياسر عرفات وألقى خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال عبارته الشهيرة في ختام الخطاب: "جئت حاملاً غصن الزيتون في يد، وفي الأخرى بندقية الثائر، فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي.. الحرب بدأت من فلسطين، ومن فلسطين سيولد السلام".

ومن منا ينسى عمليات الإغتيال التي استهدفت رموز الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من غسان كنفاني عام 1972 ووائل زعيتر ممثل منظمة التحرير في روما عام 1972 ومحمود الهمشري ممثل المنظمة في فرنسا عام 1972 وحسن البشير ممثل المنظمة في قبرص عام 1973 وشهداء عملية فردان عام 1973 كل من محمد النجار وكمال عدوان وكمال ناصر من قادة منظمة التحرير والأمير الأحمر الشهيد على حسن سلامة عام 1979 وقائد الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية الشهيد خالد نزال عام 1986 وخليل الوزير " أبو جهاد" عام 1988 ثم إغتيال هايل عبد الحميد عام 1991 وتبعه إغتيال أبو محمد العمري ثم عاطف بسيسو عام 1992 وقائمة شهداء منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها تطول وتطول.

لم تثبت منظمة التحرير الفلسطينية على الخارطة العربية والاقليمية والدولية الا عبر تضحيات جسام فكيف لنا " بجرة قلم" أن نشارك " بطريقة مقصودة أو غير مقصودة" في تلك المحاولات الدولية والاقليمية وحتى بعض العربية الرامية الى إلغاء وجود كيان وطني فلسطيني أخطأوا ذات يوم وأعتبروه " ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"؟