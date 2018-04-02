سفير أمريكا لدى الاحتلال يشارك في طقوس تلمودية قرب الأقصى

القدس- وطن للأنباء: سيشارك السفير الأميركي دافيد فريدمان، صباح اليوم الأحد، في الطقوس التوراتية اليهودية التي تقام اليوم عند حائط البراق قرب المسجد الأقصى.

وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن فريدمان سيشارك فيما يعرف بصلاة "نعمة كوهانيم" السنوية، وهي طقوس توراتية يهودية.

ويعرف عن فريدمان أنه من الشخصيات المؤيدة بشدة لإسرائيل، وقد أدلى مؤخرا بالعديد من التصريحات التي تهاجم الفلسطينيين وتدعم المستوطنين والاستيطان.

"عن القدس"