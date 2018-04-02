المعتقل عمر الكسواني يروي تفاصيل التنكيل به خلال اعتقاله والتحقيق معه

رام الله - وطن للأنباء: تمكن محامي نادي الأسير مأمون الحشيم من زيارة الأسير عمر حسن الكسواني من بلدة بيت اكسا، بعد مرور نحو شهر على اعتقاله ومنعه من لقاء المحامي.

وقال الأسير الكسواني لمحامي نادي الأسير: "إنه مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ (14) يوماً احتجاجاً على ظروف التحقيق القاسية التي يتعرض لها، وقد انخفض وزنه منذ شروعه بالإضراب (13) كغم."

وأضاف أنه محتجز في زنزانة مساحتها(2*2) تنتشر فيها الحشرات، وفيها فتحة واحدة صغيرة يدخل منها الهواء.

وأبلغ الكسواني المحامي خلال زيارته له في معتقل "المسكوبية" حيث تحتجزه سلطات الاحتلال: "أنه تعرض للضرب على كافة أنحاء جسده أثناء عملية اعتقاله، واستخدم جنود الاحتلال عصا كهربائية أثناء عملية ضربه إضافة إلى أيديهم وأرجلهم، وخلال تواجده في السيارة العسكرية تعمدوا استخدام كلمات بذيئة بحق عائلته."

وأوضح الكسواني أنه جرى نقله إلى معسكر لجيش الاحتلال لمدة قصيرة بعد اعتقاله، ثم نقلوه إلى معسكر آخر وأجلسوه على كرسي لمدة أربع ساعات متتالية دون السماح له بشرب الماء أو قضاء حاجته.

وبين الكسواني للمحامي أنه يتعرض لتحقيق قاسٍ ومتواصل في معتقل "المسكوبية" يستمر لأيام ولساعات متتالية تصل إلى (18) ساعة دون السماح له بالنوم، ومنذ اليوم الأول في التحقيق قاموا بتقييده بكرسي من حديد؛ مشيراً إلى أنه وفي اليوم التاسع من اعتقاله أحضر المحققون والدته كوسيلة للضغط عليه، حيث شاهدها من بعيد دون السماح له بالحديث معها.

وتابع الكسواني أنه ونتيجة لاستمرار التحقيق المكثف الذي يتعرض له أعلن إضرابه عن الطعام في اليوم الثالث عشر من الاعتقال خلاله توقف عن شرب الماء لمدة يومين.

يُذكر أن المعتقل الكسواني هو رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت اُختطف على يد قوات "المستعربين" من داخل حرم الجامعة في تاريخ السابع من آذار المنصرم.