الشهيد الـ 18.. استشهاد فارس الرقب متأثراً باصابته في مسيرة العودة

غزة- وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، استشهاد شاب متأثراً باصابته برصاص الاحتلال يوم الجمعة.

وأكد الناطق باسم صحة غزة أشرف القدرة، استشهاد الشاب فارس الرقب (29 عاماً) متاثراً بجراحه الذي أصيب بها الجمعة الماضية بعيار ناري في البطن شرق خان يونس، اثر قمع الاحتلال مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت احياء ليوم الارض على حدود غزة.

وكانت الصحة اعلنت استشهاد 17 شاباً، 15 وصلوا مشافي القطاع، فيما احتجز الاحتلال جثمان شهيدين، لرتفع عدد شهداء مسيرة العودة الى 18 باستشهاد الرقب.