200 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

القدس- وطن للأنباء: اقتحمت مجموعات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة وعبر مجموعات كبيرة، حيث وصل عددهم حتى اللحظة إلى 200 مستوطن، وسط محاولات متكررة لأداء طقوس وصلوات تلمودية فيه.

يذكر أن أكثر من 280 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى أمس الأحد، تلبية لدعوات ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" لأنصارها وجمهور المستوطنين، بالمشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة عيد "البيسح" أو الفصح العبري الذي يستمر حتى السابع من الشهر الجاري.