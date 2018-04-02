المالكي: خياران للتحرك لاستصدار قرار دولي ضد مجازر الاحتلال

رام الله- وطن للأنباء: أكد وزير الشؤون الخارجية والمغتربين رياض المالكي ان هناك خيارين ضمن التحرك الفلسطيني المقبل في الامم المتحدة اما الطلب من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ترجمة اقتراحه حول تشكيل لجنة تحقيق بمجازر قوات الاحتلال في غزة او تقديم مشروع قرار في مجلس الامن لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مشيرا الى ان الخيار الاول يضمن عدم تراجع الامين العام عن مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق فيما ستحاول الولايات المتحدة إفشال اقرار مشروع القرار في مجلس الامن.

وأكد المالكي في تصريحات اذاعية صباح اليوم الاثنين على استمرار المشاورات مع كافة الاطراف للتحرك نحو مجلس الامن الدولي والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية حسب تعليمات السيد الرئيس في كيفية التوجه لهذه المنظمات لتشكيل لجنة تحقيق في احداث يوم الارض في قطاع غزة.

واشار وزير الخارجية الى استمرار الاتصالات مع مختلف الجهات والهيئات الدولية حيث تمت مخاطبة المقرن الخاصين لحقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار ان ما قامت به قوات الاحتلال يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي الانساني.

من جهة ثانية، يتوجهالمالكي الى باكو في اذربيجان غدا لحضور مؤتمر وزراء خارجية عدم الانحياز حيث سيتم مطالبتهم بتأييد الخطوات الفلسطينية اللاحقة في المنظمات الاممية.

وفيما يتعلق بالقمة العربية المرتقبة في الرياض، اكد المالكي انه سيجري قريبا اضافة ملف المجازر التي ارتكبها الاحتلال قبل ايام في غزة بعد اعتماد مشاريع القرارات الفلسطينية خلال الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية العرب الشهر الماضي تمهيدا لإقرارها في القمة.

وحول الاعتراف بدولة فلسطين، اشار المالكي الى ان الجهود الفلسطينية متواصلة في هذا الاطار، مشيرا الى اجتماع برلمان سلوفينيا الذي سيبحث مسألة الاعتراف بدولة فلسطين هذا الشهر، وكذلك متابعة هذا الموضوع مع الجانب الفرنسي الذي ينتظر نتائج لقاء ماكرون ترامب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري وعلى ضوئه سيحدد مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية