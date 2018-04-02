مؤسسة الحق: على المحكمة الدولية التحقيق الفعلي في جرائم الاحتلال

رام الله- وطن للأنباء: حذر عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين مما ستحمله الأيام القادمة جراء التصعيد الإسرائيلي المتواصل في إطار سياسة رسمية تدعو للقتل ويقف على رأسها أعلى هرم في إسرائيل.

وطالب جبارين في حديث اذاعي، المحكمة الجنائية الدولية بالانتهاء من الفحص الأولي لجرائم الاحتلال والانتقال للتحقيق الفعلي ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وأعرب شعوان جبارين عن أمله بأن يتم ترجمة دعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتشكيل لجنة دولية رسمية للتحقيق في أحداث يوم الأرض مشيرا إلى أنه يجري توثيق كافة ما يتعرض له شعبنا من جرائم لتزويد لجنة التحقيق بها.