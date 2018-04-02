"إسلامية البوليتكنك" تقاطع انتخابات مجلس الطلبة

الخليل- وطن للأنباء: أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنيك، في الخليل، مقاطعتها للانتخابات الطلابية التي ستجري هذا العام لاختيار مجلس طلابي نقابي جديد.

وقالت الكتلة في بيان لها، اليوم الاثنين إن "عدم مشاركتها نابع من أن الحرية في جامعة البوليتكنيك بلغت مستوىً من الدناءة لا يمكن السكوت عنه ولا القبول به، وهو ما يضعف من قدرة الجامعة ونزاهتها أمام أي عملية انتخابية محتملة".

ونوهت إلى اشتداد وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات والتنكيل والملاحقة بحق أبنائها، مشيرة إلى أكثر من ثلاثين حالة اعتقال تمت منذ الانتخابات الماضية على يد الاحتلال، عدا عن ملاحقات الاجهزة الامنية لأبنائها"، وفق البيان.