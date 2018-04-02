صحة غزة: نية الاحتلال لقتل المتظاهرين في مسيرة العودة مبيتة

غزة- وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة في غزة ، أن حالة 46 مواطنًا من الذين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم بمسيرة العودة الكبرى "لا تزال حرجة".

وذكر الناطق باسم الصحة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بمدينة غزة، اليوم الاثنين، أن اليوم الأول لمسيرة العودة شهد ارتقاء 15 شهيدًا، وسقوط 1270 جريحًا.

وأشار القدرة إلى ارتفاع عدد الشهداء لـ16، وذلك بعد ارتقاء الشاب فارس محمد الرقب (29 عاما) اليوم متأثرا بحراحه التي أصيب بها الجمعة شرق خانيونس.

وأوضح المتحدث باسم الصحة أن 815 أصيبوا بالرصاص الحي والمتفجر، منها 154 بمنطقة الرأس والرقبة، و52 بالصدر والظهر، و38 بالبطن والحوض، و97 بالأطراف العلوية، و89 بالأطراف السفلية.

ولفت إلى وجود نية مبيته لدى الاحتلال لاستهداف المدنيين العزل خلال المسيرة، مبينًا أن هدف الاحتلال كان إما القتل أو التسبب بإعاقة.

ونوه إلى أن معظم الإصابات كانت تحتاج لعمليات جراحية طويلة، مما رفع حالة الاستعداد من قبل الأطباء في المستشفيات.

وكشف أنه لم يتم تسجيل سوى حالة بتر واحدة لمصاب برصاص الاحتلال خلال مسيرة العودة، داعيا الجميع لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بهذا الشأن.

وعدّ المتحدث باسم وزارة الصحة أن استخدام الاحتلال للقوة ضد الفلسطينيين "جريمة حرب مكتملة الأركان"، تستدعي من المنظمات الدولية والحقوقية والانسانية برفع دعاوي قضائية ضد الاحتلال من خلال الشهادات الحية لدى المرضى.

يشار الى أن الاحتلال أعلن عن قتله لشهيدين على حدود غزة واحتجاز جثمانهما.