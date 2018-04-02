الأسير الكسواني يعلق اضرابه بسبب الانهاك الناتج عن التعذيب المستمر

رام الله- وطن للأنباء: قال محامي نادي الأسير مأمون الحشيم، اليوم الاثنين، إن المحكمة العسكرية للاحتلال في "المسكوبية" مددت اعتقال عمر حسن الكسواني، بذريعة استكمال التحقيق لمدة ثمانية أيام.

وأضاف المحامي الحشيم أن المعتقل الكسواني أبلغه خلال المحكمة التي عُقدت اليوم أنه علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، لشعوره بالإنهاك والتعب جراء استمرار عمليات التحقيق المكثفة معه منذ نحو شهر.

وفي هذا الإطار، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس"إن ما يتعرض له المعتقل الكسواني هو تعذيب ممنهج، يتطلب التدخل من كافة الجهات المختصة لوقف هذه الجريمة"، مشيرا إلى أن استمرار سلطات الاحتلال بممارسة التعذيب يعكس إدراكها بعدم وجود المساءلة والمحاسبة اللازمة، على الرغم ومن انتهاكها الجسيم للقانون الدولي.

وأشار نادي الأسير إلى أن معتقل "المسكوبية" يعتبر من أسوأ معتقلات الاحتلال وشاهد على الآلاف من عمليات التعذيب التي مارسها المحققون بحق المعتقلين الفلسطينيين.