النيابة العامة تستقبل طلبة الدبلوم العالي للاعلام من جامعة القدس

رام الله- وطن للأنباء: تحت إشراف النائب العام المستشار د. احمد براك استقبلت النيابة العامة الفلسطينية اليوم الاثنين 02/04/2018 مجموعة من طلبة مساق قانون وأخلاقيات مهنة الصحافة لطلبة الدبلوم العالي للاعلام من جامعة القدس، وذلك بحضور مدرس المساق ماجد العروري ورئيس النيابة العامة رئيس المكتب الفني ابراهيم حمودة، للاطلاع على هيكل النيابة والدور الذي تقوم به كونها تنوب عن المجتمع ، وتقوم بتمثيله بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته ، ومحاربة الجريمة واستقصائها ، والتحقيق فيها ، وملاحقة مرتكبيها.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تنظيم العديد من الفعاليات التي أعدتها النيابة في إطار فتح أفاق الإطلاع العملي لطلبة كليات الاعلام من أجل التعريف عن كثب بطبيعة عمل ودور النيابة العامة وصلاحياتها المقررة قانونا في تحريك ومتابعة الدعوى العمومية.

وخلال اللقاء قام رئيس النيابة العامة ابراهيم حمودة بإلقاء محاضرة تتعلق بأهمية دور النيابة العامة في ملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة، وأهمية وسائل الاعلام المختلفة التي تكمن أهميتها في القيمة المعلوماتية، كونها تلعب دورا مؤثرا في الإفصاح عن المعلومات، وخلق القضايا والتأثير على الكثير من القرارات، ومدى قيام السلطات بواجبها، ومدى احترام هذه السلطات العامة إلى حقوق الإنسان و القانون، ومدى ضرورة إبعاد الإجراءات التحقيقية في القضايا الجزائية عن التجاذبات الاعلامية والتأثير بالرأي العام.

وقد ابدوا الطلبة في نهاية اللقاء شكرهم وامتنانهم علي حسن الاستقبال مطالبين باستمرار العمل علي تنظيم مثل هذه اللقاءات مستقبلا لما تحققه من فائدة وتعرف عن كثب بطبيعة الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة.