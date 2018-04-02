الاحتلال يعتقل 3 شبان اجتازوا السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

رام الله - وطن للأنباء: اعلن الناطق باسم جيش الاحتلال اعتقال ثلاثة شبان تمكنوا، بعد ظهر اليوم الاثنين من اجتياز السياج في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

واضاف ان المعتقلين الثلاثة اقتيدوا الى مركز للتحقيق.

يذكر ان الأسابيع الأخيرة شهدت اجتياز عشرات الشبان السياج الذي يحيط به الاحتلال قطاع غزة وتثير هذه الظاهرة قلق امن الاحتلال، حيث ان بعض الشبان تمكنوا من الدخول الى مسافة عشرين كيلومترا واقتربوا من قواعد عسكرية ومستوطنات وكان بإمكانهم الوصول الى قلب المستوطنات.

عن موقع مفزاك العبري