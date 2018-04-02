الشرطة: مصرع 8 أشخاص بحوادث سير الشهر الماضي في الضفة

رام الله- وطن للأنباء: لقي 8 اشخاص مصرعهم واصيب 12 شخص بجراح خطيرة في 1119 حادث سير وقعت الشهر الماضي بالضفة الغربية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 1119 حادث سير نتج عنها مصرع 8 اشخاص واصابة 760 شخص، وصفت حالة 12 منهم بالخطيرة، واصابة 55 شخص بالمتوسطة، 693 شخص بالبسيطة.

وأشار البيان، الى أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 36908 مركبة وأنزلت عن الشارع 1007 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وحررت 16833 مخالفة مرورية، وحجزت 1602 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 2963 مركبة غير قانونية.