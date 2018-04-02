اقامة خيمة الحرية للأسرى على حدود شرق لغزة

غزة- وطن للأنباء: أقامت جمعية واعد للأسرى والمحررين خيمة الحرية للأسرى على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الاثنين، إن الخيمة تعد بمثابة رسالة التحام ما بين قضية الأسرى وقضية عودة اللاجئين لديارهم حيث أن غالبية واسعة من الأسرى في داخل السجون من الذين طردوا من ديارهم بفعل العصابات الاسرائيلية الإجرامية.

وشارك العشرات من أهالي الأسرى ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بالإضافة إلى عدد من الأسرى المحررين والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى في الاعتصام الأسبوعي الذي أقيم قبالة الخيمة صباح اليوم.

وأكد المشاركون أن قضية الأسرى وقضية العودة هما ثابتان أساسيان من ثوابت الشعب الفلسطيني وأن الأسرى في سجون الاحتلال قاموا المحتل وقضوا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال دفاعاً عن الأرض المحتلة.