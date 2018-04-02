خاص بالفيديو| كيف استوعب مجمع الشفاء تدفق مئات الجرحى يوم الارض؟!

غزة-وطن للأنباء-عز الدين أبو عيشة: أكد رئيس قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي أيمن السحباني، أن المجمع استقبل يوم الجمعة الماضي أي اليوم الأول لمسيرة العودة الكبرى، أكثر من 282 مصاباً برصاص الاحتلال، وهو ما يفوق القدرة الاستيعابية للمجمع بنحو 15 مرة .

وقال السحباني في مقابلة خاصة مع وطن للأنباء، إن"الطواقم الطبية في المجمع أجرت في اليوم الأول والذي تلاه نحو 100 عملية جراحية"، وأن مخزون مجمع الشفاء من المعدات الطبية والأدوية شارف على الانتهاء .

وأوضح أنّ مجمع الشفاء الطبي أجرى في اليوم الأول حوالي 48 عملية جراحية مستعجلة، واليوم الثاني 47، وأن معظم الحالات دخلت غرفة العناية المكثفة.

وحول طبيعة الإصابات قال السحباني لوطن إن "معظمها كانت بالرصاص وفي الأطراف السفلية، ومعظم الحالات التي وصلت مجمع الشفاء كانت تحتاج لعملية تستمر لقرابة 4 ساعات، وتحتاج لطواقم طبية كاملة". لافتاً إلى أن حالات الاختناق كانت تعالج في المستشفى الميداني في المنطقة الحدودية .

وأضاف أن"الكوادر الطبية عملت كخلية نحل في مجمع الشفاء، كما اضطررنا لاستدعاء جميع الأطباء الغير مناوبين حتى نتمكن من التعامل مع الحالات الصعبة والمتتالية التي وصلت الى المجمع".

وبيّن السحباني أنّ وزارة الصحة في القطاع سجلت 18 شهيدًا وما يزيد عن 1500 مصاباً، ومعظم الشهداء تعرضوا لإطلاق نار مباشر على الرأس والصدر .