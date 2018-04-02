نابلس: الاغاثة الزراعية تنفذ عدد من الانشطة في مدرسة العامرية الثانوية

نابلس- وطن للأنباء: نظمت الاغاثة الزراعية بالشراكة مع التربية والتعليم احتفالا على شرف يوم الارض في مدرسة العامرية الاساسية بحضور الدكتور عزمي بلاونة مدير التربية والتعليم في نابلس و خالد منصور مسؤول العمل الجماهيري والوطني في الاغاثة الزراعية ومنسق الإغاثة الزراعية ضرار أبو عمر بالاضافة الى مدير مدرسة العامرية الاستاذ عماد عبدالعزيز والهيئة التدريسية وعدد من اعضاء الهيئات التدريسية في عدد من المدارس المجاورة وجميع طلاب المدرسة العامرية الاساسية.

وتحدث الدكتور عزمي بلاونة في كلمته، حول أهمية انعاش الذاكرة بين الطلاب من خلال الانشطة على شرف يوم الارض وتعزيز ثقافة الانتماء للأرض والحفاظ عليها، وتوجه بالشكر للاغاثة الزراعية على عطائها ودورها في تعزيز صمود المزارعين وزراعة الارض وحمايتها من الاستيطان .

وفي كلمة ألقاها الاستاذ عماد عبدالعزيز مدير المدرسة قدم فيها تعريف شامل وكامل حول يوم الارض وانطلاقته والأسباب التي أدت الى انتفاضة أهلنا داخل الخط الاخضر وتوجه مخاطبا الطلاب والحضور بأهمية الحفاظ على الارض والحفاظ على الذاكرة .

وتحدث ضرار أبو عمر مدير مكتب نابلس في الاغاثة الزراعية حول ما تقوم به الاغاثة الزراعية من انشطة ومشاريع لها بعدها الوطني على الارض والانسان والمزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه من خلال تقديم الدعم المتاح .

واضاف ان هذه الانشطة تأتي على شرف يوم الارض الخالد لما يمثله من رمزية الالتصاق بالأرض وعدم التفريط بها في وجه المحتل والاستيطان .

ومن الجدير ذكره ان هذا النشاط تضمن زراعة حديقة المدرسة بعشرات اشتال الليمون والبالغ مساحتها 1.5 دونم لتشكل بالمستقبل مصدرا لتطوير المدرسة وتوفير دخل لتنفيذ انشطة مختلفة ، وقد تم تسمية هذه الاشتال بأسماء القرى التي تم تدميرها وترحيل سكانها الفلسطينيين ، كما وتم خلال هذا الاحتفال عقد ورشة عمل حول مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تحدث خلالها مسؤول العمل الجماهيري في الاغاثة الزراعية خالد منصور، مشددًا على أهمية مقاطعة المنتجات كشكل نضالي متاح للجميع وما يترتب عليه من خسائر للاحتلال واقتصاده وتم خلال الورشة اتفاق شرف مع الطلاب الذي اكد جزء كبير منهم انهم سيقاطعون البضائع والمنتجات الاسرائيلية.