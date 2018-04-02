الاعلان عن مباريات الأسبوع الأخير من دوري الاحتراف الجزئي

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم اليوم الاثنين، عن جدول مباريات الأسبوع الـ22 والأخير من دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي".

وستكون الجولة الأخيرة حاسمة للصعود لدوي المحترفين او الهبوط لدوري الدرجة الثانية، ويتنافس على الصعود أبناء القدس ومركز طولكرم وسيلعبان على ملعب جمال غانم في طولكرم والفائز سيتأهل برفقة الأمعري لدوري المحترفين كما أن التعادل يمنح أبناء القدس بطاقة التأهل، وسيكون اللقاء يوم الجمعة المقبل.

أما الهبوط فالوضع أكثر تأزما، كون 5 أندية تتنافس على المقعد الثالث والأخير الذي يؤدي إلى دوري الدرجة الثانية، والأندية هي: نادي جنين، ونادي القوات، واسلامي قلقيلية، ويطا، وطوباس، وسيلعب نادي جنين الخميس في الخليل مع بيت امر صاحب المركز الأخير، وفي نفس اليوم سيقابل الاسلامي في مباراة صعبة نادي الأمعري في طولكرم، بينما يلعب يطا مع سلوان الهابط للدرجة الثانية، ويلاقي طوباس العبيدية على ملعب ماجد أسعد، ويلاقي القوات على ملعبه في نابلس نادي هلال أريحا.