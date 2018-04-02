إطلاق كتاب "رماد ساخن" للفنان نهاد بقاعي

رام الله- وطن للأنباء: أطلق الكاتب نهاد بقاعي مساء اليوم الاثنين، كتابه "رماد ساخن" كاريكاتير- شذرات فكر وأدب، وذلك في متحف محمود درويش في مدينة رام الله، بحضور وزير الثقافة إيهاب بسيسو، وقدمت الكتاب وحاورت الكاتب الإعلامية مها أمان الله، وعرضت مجموعة من الرسومات للجمهور مع تعليقات للرسام عليها.

الكتاب صدر عن دار الأركان للإنتاج والنشر وقدّم له أسعد عالم، وشوقية عروق منصور، ونادر أبو تامر.

ويحتوي الكتاب على مجموعة من رسومات الكاريكاتير ذات المضمون السياسي والاجتماعي مع اقتباسات للكتاب سهيل عطا الله وعنان جابر، ويقع في 184 صفحة من القطع الكبير.

وقام الرسام بتوقيع نسخ من الكتاب للجمهور، بعد انتهاء حفل التوقيع.