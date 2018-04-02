"محدّث" إصابة 4 مواطنين بالرصاص واعتقال اثنين بمواجهات في النبي صالح برام الله

رام الله- وطن للأنباء: أصيب أربعة مواطنين واعتقل اثنان، مساء اليوم الاثنين، بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وافادت مصادر محلية، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا إثرها إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، فيما نقلت قوات الاحتلال مصابا رابعًا بمركبة إسعاف إسرائيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين خلال المواجهات.

من جهتها، وصفت وزارة الصحة حالة المصابين الثلاثة الذي نقلوا إلى مستشفى سلفيت بـ"المستقرة".