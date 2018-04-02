"الكوشوك و المرايا"سلاح غزة الجديد ضد قناصة الاحتلال

وطن للأنباء-وكالات: ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن قطاع غزة يستعد لجمعة " الكوشوك" وتسليط المرايا في اعين قناصة جيش الاحتلال الاسرائيلي.

ووفقا ليديعوت، فإن مسيرة العودة ستنتقل في ايام الجمع المقبلة للمرحلة الثانية، فقد تقرر في قطاع غزة بان يتم في يوم الجمعة المقبلة استخدام كبير للإطارات المطاطية "الكوشوك"، ليخرج منها دخان كثيف يحجب الرؤية امام القناصة "الاسرائيليين" على امتداد الحدود مع قطاع غزة.

و تخشى قوات الاحتلال من أن يكون الشبان الفلسطينيون قرروا التزود بعدد كبير جدا من المرايا الساطعة لتوجيه اشعة الشمس لتنعكس على اعين القناصة, وبذلك اطلق على مسيرة الجمعة المقبلة جمعة "الكوشوك والمرايا".

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادرها بان حملة "الكوشوك" اتسع نطاقها في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، فالشبان يقومون بجمع الاطارات المطاطية والمرايا المسكرة لتكون سلاحهم ضد القناصة المتمركزين على الحدود مع قطاع غزة.