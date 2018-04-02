تظاهرة تضامنية مع غزة في الطيبة بالداخل

وطن للأنباء: تظاهر العشرات من أبناء مدينة الطيبة، على مفرق راس عامر بين الطيرة والطيبة، اليوم الاثنين، وذلك احتجاجا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأعرب المتظاهرون عن دعمهم لأهل غزة، ولمسيرة العودة التي استشهد فيها 16 مواطنا بنيران الاحتلال الجمعة الماضية.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها عبارات من قبيل؛ " لا عودة عن حق العودة" و"يا غزة لا تهتزي" وهتفوا هتافات تضامنية مع الأهالي في مدينة غزة مطالبين فك الحصار بشكل فوري عن القطاع.

المصدر: عرب48