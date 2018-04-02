"أوبر" تلغي واحدة من اهم خدماتها

وطن للأنباء- وكالات: أعلنت شركة "أوبر" العالمية للنقل الخاص، عن إلغائها لواحدة من خدماتها، وهي "أوبر راش" المتخصصة بالتوصيل بناء على الطلب.

وأطلقت شركة "أوبر" خدمة التوصيل عند الطلب في عام 2014، في مدينة مانهاتن الأمريكية، والتي سمحت لمستخدميها بتعيين أحد موظفيها لالتقاط حزمة وتسليمها إلى موقع آخر.

وتوسعت الشركة بعد ذلك في خدمة "أوبر راش"، لتنتقل إلى مدن شيكاغو وسان فرانسيسكو في عام 2015، بحسب موقع "ذا فيرج".

ولكن عندما أتاحت "أوبر" هذه الخدمة للشركات الخاصة، لكي يستخدموها كخيار تسليم، لم يتوسع انتشارها لما بعد هذه المدن الثلاث.

كما أنه في نيسان/ أبريل 2017 ، أعلنت شركة "أوبر" أن المطاعم لن تكون قادرة على استخدام الخدمة، لتقرر توصيل الطعام إلى برنامج آخر تابع لها، هو "أوبر إيتس".

وأكد متحدث باسم "أوبر" إغلاق برنامج "أوبر راش"، بحسب تصريحاته لموقع "تك كرانش".

وتزامن إغلاق خدمة "أوبر راش" مع إغلاق شركة شحن أخرى تحت الطلب، هي "شيب"، التي خفّضت عملياتها في شهر يوليو/ تموز 2017، وأعلنت عن إغلاقها الثلاثاء 27 مارس/ آذار.

المصدر: سبوتنيك