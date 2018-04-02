ترامب يعلن تأييده إعدام مهربي المخدرات

وطن للأنباء-وكالات: قال مسؤول في البيت الأبيض، إن"الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقدم الاثنين خطة لمكافحة المخدرات تنص على فرض عقوبة الإعدام على بعض مهربي المخدرات"، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المسؤول الأمريكي الذي لم تكشف "فرانس برس" عن اسمه، أن "وزارة العدل الأمريكية ستطالب بعقوبة الإعدام لمهربي المخدرات عندما يكون ذلك ممكنا بموجب القوانين المطبقة حاليا"، دون الإشارة إلى الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى هذه العقوبة.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فإن ترامب سيسرد تفاصيل خطته أثناء خطاب في مدينة مانشستر في ولاية نيوهامشير، التي تنتشر فيها المخدرات، على حد تعبير الرئيس الأمريكي.

وقد سجلت وزارة الصحة الأمريكية في 2016، 64 ألف حالة وفاة جراء تناول جرعات زائدة معظمها من الأفيون والهيروين، وهذا النوع من المخدرات يشمل الأدوية المسكنة للآلام التي تباع بوصفة طبية مثل الاوكسيكونتين والفنتانيل، والهيروين الممزوج بمواد صناعية.

المصدر: "فرانس برس"