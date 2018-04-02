تسريب صور لهاتف "إل جي" الاحدث

وطن للأنباء- وكالات: انتشرت على مواقع الإنترنت مؤخرا، صورا تزعم أنها مسربة لأحدث طراز لهاتف شركة "إل جي" الكورية الجنوبية المرتقب طرحه خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري، وهو "جي 7".

ووفقا لفيديو، شاركه موقع "ذا مستر فون" للتكنولوجيا، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، فإن هاتف "جي 7" الجديد يتشابه تصميمه إلى حد كبير مع أحدث هواتف شركة "أبل" الأمريكية، وهو "آيفون x"، الذي طرح بالأسواق في عام 2017، بحسب موقع "تي 3".

ويضم الجزء العلوي من "جي 7" الحز المتواجد في أعلى شاشة "آيفون x".

أما عن مميزات الهاتف الجديد، فذكرت تقارير سابقة، أنه سيحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة فوق قارئ بصمات الأصابع، ومكبر صوت مثبّت، ومقبس "يو إس بي-سي"، ومقبس سماعة رأس توضع في فتحة معدنية.

كما أنه من المتوقع أن يشتغل هاتف "جي 7" بمعالج "كوالكوم سناب دراغون 845"، الذي تدعمه ذاكرة عشوائية سعة 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغا بايت. أما عن حجم الشاشة، فقد يبلغ مقاسها 6 بوصات على الأقل.

وتشير الشائعات إلى أن "إل جي" ستكشف النقاب عن هاتفها الرئيسي الجديد "جي 7" في شهر نيسان/ أبريل أو مايو/ أيار المقبلين.

يذكر أن شركة "إل جي"، أعلنت عن طرحها لهاتف وصفته تقارير إخبارية بأنه شبيه هاتف منافستها "سامسونغ" الأخير "غلاكسي نوت 8".

وقال موقع "سي نت" التكنولوجي الشهير إن هذا الهاتف تم تزويده بمعظم الإمكانيات الموجودة في هاتف "سامسونغ" الرائد، ولكنه سيتم طرحه بسعر أرخص