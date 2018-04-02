خطر يهدد عرش محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وطن للأنباء-وكالات: يحتل نجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح، صدارة هدافي الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

ويتعين على الهداف العربي الحذر من الخطر الذي يهدد تربعه على عرش الهدافين، والمتمثل في الإنجليزي الدولي ونجم هجوم توتنهام هوتسبير، هاري كين.

لماذا يعد هاري كين خطرا حقيقيا على محمد صلاح؟

نال هاري كين لقب الهداف برصيد 29 هدفا، على الرغم من كونه لم يحرز سوى 25 هدفا وليس متبقي سوى مباراتين على نهاية المسابقة.

وكان الصراع منحصرا على لقب الهداف بين الثنائي رومليو لوكاكو نجم إيفرتون وقتها وصاحب الـ25 هدفا، وأليكسيس سانشيز لاعب أرسنال وقتها وصاحب الـ24 هدفا.

ولكن لم يفوت كين الفرصة، حيث تمكن من إحراز أربعة أهداف في فوز فريقه على ليستر سيتي بستة أهداف مقابل هدف، ومن قبلها سجل هاتريك في فوز سبيرز على هال سيتي بنتيجة 7-1.

وكانت المحصلة النهائية هي فوز هاري كين بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا، وخلفه لوكاكو (25) ثم سانشيز (24) ثم سيرجيو أغويرو ودييغو كوستا (20 هدفا).

وأظهر هاري كين إصرار على الفوز بلقب الهداف هذا الموسم، خلال تصريحه الذي قال فيه: "صلاح يتمتع ببعض الأسبقية في الوقت الحالي، سنرى ما سيحدث. لا يمكنني السيطرة على ما يقدمه، لذلك يتوجب علي فقط أن أتجهز بشكل جيد لمبارياتي. سنرى ما سيحدث بنهاية الموسم".

يذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة الهدافين إلى الآن برصيد 29 هدفا ومتبقي له ست مباريات، ويأتي كين في الوصافة برصيد 24 هدفا ومتبقي له سبع مباريات.

ليفربول سيواجه خلال المباريات المتبقية كلا من إيفرتوت وبورنموث وويست بروميتش وستوك سيتي وتشيلسي وبرايتون، على الترتيب.

أما توتنهام هوتسبير فسيواجه نيوكاسيل وستوك سيتي ومانشستر سيتي وبرايتون وواتفورد وويست بروميتش وليستر سيتي.

(سبوتنيك)