إصابة 4 طالبات إحداهن خطيرة بحادث دهس في قباطية

رام الله- وطن للأنباء: أصيبت، مساء اليوم الاثنين، أربعة طالبات من مدرسة بنات قباطية إحداهن بجروح خطيرة في حادث دهس.

وذكر اسعاف الهلال الأحمر لـ(وفا)، أن الحادث وقع في بلدة قباطية أثناء عودة الطالبات من رحلة مدرسية، حيث تعرضن لعملية دهس من قبل سائقة مركبة بالقرب من الدفاع المدني، ما أدى الى إصابة الطالبات بجروح وصفت جروح إحداهن بالخطيرة وهي الطالبة تالا محمد كميل (9 سنوات).

وأشار إلى أن طواقم الإسعاف هرعت للمكان، ونقلت المصابات إلى المستشفى في مدينة جنين، وباشرت الشرطة التحقيق بالحادث.