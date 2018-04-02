صور| الفنان الفرنسي "بلانتو" يفضح صمت العالم على مأساة الفلسطينيين

رام الله-وطن للأنباء: عبّر الرسام الكاريكاتوري الفرنسي الشهير "جون بلانتيرو" المعروف باسم "بلانتو" بطريقته الخاصة عن الظلم، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، الذي سلب حقه وأرضه، التي تم تهجيره منها.

ونشر "بلانتو" بالتزامن مع يوم الأرض ومسيرة العودة والقمع الوحشي الإسرائيلي لها، والذي خلف 16 شهيداً وأكثر من 1400 جريح في غزة، على حسابه على "فيسبوك"، رسما يدين فيه صمت وتواطؤ العالم أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

ورسم "بلانتو" جنودأً من جيش الاحتلال يطلقون الرصاص، والنار يتصاعد، وطفلاً بكوفية يشير لأمه الفلسطينية، التي تحمله، ويقول: "أمي..انظري ذلك بيت جدي!"..فترد عليه الأم:"اسكت، ألا ترى أنك تغضب كل العالم".

وهذا ليس الرسم الأول المعبر لـ"بلانتو" عن معاناة الفلسطينيين، فقد ظل لسنوات وهو يعبر عنها بطريقته الفنية النافذة و المعبرة.